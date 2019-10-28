استطلاع: اليميني سالفيني بصدد تحقيق الفوز في انتخابات محلية بإيطاليا

أظهر استطلاع للرأي أن ائتلافا يمينيا بصدد الفوز في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد في منطقة أومبريا بوسط ايطاليا مما يعطي دفعة لحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

ويعيد التصويت في أومبريا الصغيرة، وهي معقل تقليدي ليسار الوسط لا يتجاوز عدد سكانه 900000 نسمة، الزخم إلى سالفيني بعد خطأه السياسي الذي أدى إلى خسارة الرابطة للسلطة على المستوى الوطني هذا الصيف.

وانسحب الزعيم اليميني المتطرف من الحكومة الائتلافية مع حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات في أغسطس آب متوقعا إجراء انتخابات وطنية تكهنت استطلاعات الرأي بأنه سيفوز بها.

وبدلا من ذلك، انضمت حركة (5-نجوم) إلى الحزب الديمقراطي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، مما دفع بسالفيني إلى صفوف المعارضة.

وفي أومبريا، بدا أن تحالف حركة 5-نجوم والحزب الديمقراطي فشل في أول اختبار انتخابي له.

ووفقا لاستطلاع آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم والذي أجراه تلفزيون (راي) المملوك للدولة، فسوف يتم انتخاب دوناتيلا تيسي، المدعومة من الرابطة وحركة إخوان إيطاليا اليمنية المتطرفة وحزب إيطاليا إلى الأمام الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، لمنصب رئيسة البلدية بنسبة 56.5 إلى 60.5 في المئة من الأصوات.

وسيحصل فينشنزو بيانكوني، زعيم التحالف المدني المدعوم من حركة 5-نجوم والحزب الديمقراطي على ما بين 35.5 و39.5 في المئة، في حين سينال كلاوديو ريتشي، وهو مرشح مستقل يميني، ما بين 1.5 و4.5 في المئة من الأصوات.