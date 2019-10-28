 نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد دعم الحكومة برامج «يونسيف» - بوابة الشروق
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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد دعم الحكومة برامج «يونسيف»

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 4:19 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 4:19 م

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالدور الذي تضطلع به منظمة "يونسيف"، في دعم مجالات التعليم والصحة في السودان..مؤكدا دعم الحكومة لهذا الدور.

وذكر مجلس السيادة في السودان، في بيان اليوم الاثنين، أن دقلو التقى هنرييتا فور المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف.

وقالت فور، فى تصريح صحفي عقب اللقاء، إن اللقاء تطرق إلى برامج عمل المنظمة في السودان لمساعدة الأطفال والشباب في مجالات التعليم والصحة والتغذية، وتوفير خدمات المياه النقية وبرامج حماية الأطفال.

وأكدت استمرار المنظمة في تنفيذ برامجها بالتنسيق مع الحكومة السودانية، واستعدادها لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالتطعيم والمساعدة في دعم تعليم الأطفال وتوفير التدريب لتطوير مهارات الشباب.

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