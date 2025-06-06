وصف أوناي سيمون، حارس المنتخب الإسباني، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه "مثال يُحتذى به" في العمل الجاد والتضحية من أجل كرة القدم، قبيل نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال يوم الأحد.

وقال سيمون في تصريحات صحفية يوم الجمعة: "كريستيانو مثال في العمل والحياة اليومية. لا أرى نفسي في الأربعين بنفس مستواه. من الشرف والفخر أن أتنافس ضده. أتمنى أن يصل لـ 1000 هدف في المباريات الرسمية، لكن آمل ألا يسجل أي هدف يوم الأحد".

وردّ سيمون على الإشادة التي تلقاها من مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي، الذي أشار إلى أن الحارس "تعرض لسوء المعاملة" من النقاد بعد كأس العالم 2022، حيث أقصت المغرب إسبانيا.

وأوضح سيمون: "لا أعتقد أن (سوء المعاملة) هي الوصف المناسب. في كرة القدم، الانتقادات جزء من اللعبة، وعلينا التعايش معها. فترة ما بعد كأس العالم كانت صعبة، خاصة بعد خروجنا أمام المغرب. لكن الوقت يعالج كل شيء، ويجب أن نتعلم التعامل مع الانتقادات كجزء من المهنة".

وأضاف: "الانتقادات تُباع وتثير الجدل، لكن يجب التركيز على ما يهم: رأي المدرب، زملائي، ونفسي. لا أعطي أهمية كبيرة للانتقادات السلبية، وكذلك لا أبالغ في الإشادة إذا لم تأتِ من المقربين".

تقدير للإشادة من المدرب

وأشار سيمون إلى أنه يأخذ الإشادة على محمل الجد فقط عندما تأتي من أشخاص مثل مدربه أو زملائه، قائلًا: "بما أن الإشادة جاءت من المدرب، فأنا أقدرها. أعرف مستواي، وسعيد جدًا بأدائي في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا (5-4). كل لاعب يدرك قدراته، وأنا أركز على تحسين نفسي".

وتطرق سيمون إلى غياب لاعب الوسط رودري، نجم مانشستر سيتي، عن المنتخب في النهائي، مشيدًا بأداء مارتين زوبيميندي الذي عوّض غيابه.

وقال: "رودري يُقدم الكثير للمنتخب، لكن زوبيميندي أثبت قدرته على تحمل المسؤولية. نشعر جميعًا بالأمان بوجوده في خط الوسط".