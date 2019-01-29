شيخ الأزهر يعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إطلاق منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية.

وأضاف الطيب، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، صباح الأربعاء، أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف سوف يقوم على هذه المنصة، موضحًا أنه ستكون بالعديد من لغات العالم.

وأوضح أنه سيتم تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق النبي محمد وإسهاماته الكبرى في مسيرة الحب والخير والسلام.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.