وزير التعليم: لا يوجد أسئلة تعجيزية في امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد ما يسمى بـ"أسئلة تعجيزية" في امتحانات الثانوية العامة، وتابع: "حصل الآلاف من أولادنا على درجات كاملة فى أولى وثانية ثانوي، الامتحانات كتاب مفتوح وتسأل فقط عن فهم الموضوع وهذا هو لب التطوير".

وأضاف شوقي، في تصريح صحفي له عبر أحد جروبات الواتس آب، أن الكتاب المدرسي متوفر لكل طلاب المرحلة الثانوية في صورة "pdf" على التابلت في القرى والنجوع؛ لأن كل طالب يمتلك تابلت ومتصل بالإنترنت.

وأشار إلى أن لكل طالب حرية الاختيار في المصادر المناسبة له أو لها، وأنا أرشح بشدة القنوات التليفزيونية، وهي متاحة أيضًا على اليوتيوب بجانب التليفزيون، وكذلك منصة "ذاكر" للمراحل من "KG1" حتى الثالث الإعدادي، ومنصة الـ"LMS" للمرحلة الثانوية.