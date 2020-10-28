«في صحبة الهادي الأمين» على مسرح البالون في نوفمبر المقبل

انتهى الموسيقار صلاح الشرنوبي، من تسجيل جميع أغاني الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" لكل الفنانين المشاركين بالعرض، الذى سيعرض في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، على مسرح البالون بالعجوزة .

تقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

البطولة للفنانين "سهير المرشدي، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، مي فاروق، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول .

"في صحبة الهادي الأمين" إخراج جمال عبد الحميد، تأليف وأشعار مصطفي عياد، ألحان صلاح الشرنوبي، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي، أغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب .

وقدم المخرج جمال عبد الحميد، العديد من الحفلات منها "حفلات رئاسة الجمهورية بمركز المؤتمرات، حفلات أكتوبر، مهرجان الأغنية العربية الأول، مهرجانات التليفزيون، المهرجان القومي للخليج بأبوظبي"، كما قدم أعمالا تليفزيونية تميزت بالطابع الذي يعاصر فيه البيئة المصرية، من بينها " أرابيسك، زيزينيا، حلم الجنوبي".