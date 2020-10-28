انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية تنطلق على مقعد النقيب و3 أعضاء

تبدأ انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على منصب رئيس النقابة، و3 أعضاء للمجلس.

كان قد تقدم لمنصب النقيب عمرو حافظ محمد محمد «الجمهورية»، فكرى عبدالسلام أبوضيف «الأهرام»، معوض رياض معوض محمد «الأحرار».

ولعضوية المجلس، الزملاء: أميرة فتحي السيد جابر طلبه «الوفد»، بسمة الشحات السعيد عبداللطيف «الديار»، جمال مجدي عبدالقادر محمد «الجمهورية»، حسن محمود عبدالرحيم أبوشقرة «الميدان»، رامي حمدي علي ياسين «الأهرام»، شوكت سعد فرج عبدالموجود «الجمهوري الحر»، طارق فوزي عبدالحميد الفرماوي «المصري اليوم»، عزت محمد أحمد السمري «الجمهورية»، عصام سعيد محمد صبري «أخبار اليوم»، فهمي أحمد سيد أحمد سليمان «ميدان الرياضة»، هاني العوضي إبراهيم مصطفى «التحرير».

وتبدأ إجراءات يوم الانتخابات على النحو التالي بفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية وانتخاب رئيس النقابة الفرعية والتجديد النصفى للأعضاء، في تمام الساعة العاشرة، وينتهى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وعند اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية وهو (50% +1) يبدأ التصويت من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة بعد الظهر ثم تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تُؤجل الانتخابات إلى يوم الأربعاء (11/ 11/ 2020)، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).

و في حالة عدم حصول أى مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية، على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين تُجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وذلك فى يوم العمل التالى مباشرة السبت الموافق (31/10/2020) من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء بمقر النقابة الفرعية -نظرا لأن يوم الخميس يوافق إجازة رسمية- "وفق التعديل الذى أقرته الجمعية العمومية على اللائحة الداخلية لقانون النقابة فى مارس 2019".

أما فى حالة تساوى الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقاً لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).

ويذكر أن أي إضافة أو إشارة فى ورقة الانتخاب يبطل الصوت، ويختار الناخب اسما واحداً من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، و3 أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهم ثنائيا على الأقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت، وإنه إذا وجد داخل مقر النقابة من لم يتمكن من التصويت عند الساعة الرابعة، يبقى الباب مفتوحا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.