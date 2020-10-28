السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر رعاياها من هجمات محتملة

وجهت السفارة الأمريكية في السعودية، تحذيرًا لمواطنيها في الرياض، من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات "درونز"، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.



وقالت السفارة، في تحذير أمني على موقعها، إنها تتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض، وحثت المواطنين الأمريكيين على البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، بحسب شبكة "سي.إن.إن.عربية" الأمريكية.



وأوضحت أن الإجراءات الواجب اتخاذها هي البحث فورًا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار، أما إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، وأغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدًا عن أي نوافذ أو فتحات.



وأضافت: "إذا كنت في الخارج، فابحث فورًا عن ساتر في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، استلق على الأرض وقم بتغطية رأسك بيديك"، مشيرة إلى أنه حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرًا كبيرًا بعد الهجوم.