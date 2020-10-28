ولي عهد أبوظبي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم السودان وأمنه واستقراره

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثقته في قدرة الشعب السوداني على المضي قدما نحو السلام وصناعة مستقبل مشرق لأبنائه يقوم على أسس التعايش والتسامح والتعاون المشترك، مشددا على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم السودان الشقيق في كل ما يحفظ سلامته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والسلام والازدهار.

وتلقى آل نهيان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف الجوانب، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الجانبين استعرضا تطورات انتشار جائحة "كورونا" وسبل مواجهة تداعياتها وجهود البلدين والمجتمع الدولي في الحد من آثارها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء السودان عن بالغ شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان في مختلف الظروف، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الإماراتية - السودانية ومتانة الروابط التي تجمع شعبي البلدين.