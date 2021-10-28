أبو سنة: عام 2020 شهد تحديات كبيرة حققنا خلاله ما استطعنا من إنجازات



وافقت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة المنعقدة مساء اليوم، على ميزانية 2020 بفائض بلغ 32 مليون و135 ألف جنيه، والموافقة على موازنة 2021 واعتماد مراقب الحسابات وأتعابه.



وشهدت الجمعية حضور كبير تم خلاله مناقشة الميزانية بكل تفاصيلها بعد أن تم استعراض تفاصيلها بحضور مراقب الحسابات يحى أبو طالب، وحضور مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات أشرف عطية وباسم جوزيف.



وقال نقيب مهندسي القاهرة هشام أبو سنة، إن ما يحدث اليوم صحيا بكل المقاييس حيث نشهد عصرا غير مسبوق من تبادل الآراء بين المؤيد والمعارض وكله في النهاية يصب في مصلحة النقابة والمهندسين.



وأضاف أبو سنة في كلمته أثناء انعقاد الجمعية العمومية، أرحب بالجميع فى العمومية العادية والمنعقده هذا العام بعد تأخر نتيجة ظروف انتشار وباء كورونا المستجد تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليست بلدنا الحبيبة فقط، مشيرا إلى أنه مضي عام من عمر النقابة شهد خلاله العديد من الأحداث والإنجازات سعينا جميعاً لتخطي السيء منها والاستفادة منه وسعدنا بما حققناه من إنجاز.



وأكد أبو سنة أن عام 2020 يعد من الأعوام الصعبة التي مرت علي البلاد والنقابة وذلك في ظل أزمة كورونا التي أعاقت الكثير من أنشطة النقابة المعتاده، لافتا إلى أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه تخطي الأزمة والعمل علي تقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم قدر المستطاع.



وتابع:" لقد شَهِد العام الماضي استحقاق نقابي كبير وهو انتخابات التجديد النصفي للمهندسين والتي أثمرت عن تشكيل جديد لمجلس نقابة مهندسين القاهرة من اعضاء يُشهد لهم بالكفاءة والنشاط النقابي المثمر ومستمرون في أداء رسالتنا، كما شَهِد الكثير من الإنجازات التي قام بها مجلس النقابة حيث تمت المرحلة الثانية (ب) من نادي القاهرة الجديدة بقيمة إجمالية 25.9 مليون جنية بعد إنهاء المرحلة الثانية (أ) بمبلغ 26.4 مليون جنية وجاري التجهيز لأعمال المرحلة الثالثة من أعمال إنشاء النادي.



وقال إن النقابة استلمت 26 وحدة سكنية من إجمالى عدد 137 وحدة والتى تم الإستيلاء عليها إبان أحداث يناير 2011 وذلك نتيجة للحملة المُكبرة، التى تمت يوم الإثنين الموافق 12/4/2021 على أن تُستكمل هذه الحملات الأمنية حتى يتم إخلاء هذه الوحدات وتسليمها للنقابة علي مراحل مُتعاقبة وفق للتداعيات والظروف الأمنية.



ولفت إلى أن ما قامت به النقابة من أجل انجاز ملف التصالح وكانت نقابة مهندسين القاهرة مثال يحتذي به ونموذجا من أجل الحفاظ علي مستحقات النقابة من دمغات هندسية وساندت الدولة في كل ما يخص هذا الملف بمعاونتها في تشكيل لجان تخصصيه للبت في ملفات المواطنين علي نطاق محافظة القاهرة والمدن الجديدة ( مدينة القاهرة الجديدة – مدينة بدر – مدينة الشروق – مدينة 15 مايو ) والعمل علي سرعه إنهاء اجراءات التصالح والتيسير علي المواطنين وإيمانا بأهمية الحفاظ علي الثروة العقارية ومازال العمل مستمر بمجهود لجان البت الفني ولجان التظلمات وتستكمل الملفات بنقابة مهندسين القاهرة.



وأشار إلى أن النقابة قامت بالعمل على تعظيم وتفعيل الضبطية القضائية ومخاطبة كافة الجهات لتحصيل حقوق النقابة من الدمغات الهندسية وهو ما حقق طفرة غير مسبوقة فى موارد النقابة من الدمغة الهندسية والرسوم الخاصة بإعتماد الرسومات والشهادات الهندسية وفقاً لقواعد مزاولة المهنة وقانون نقابة المهندسين، ونظراً لما واجهناه خلال الفترة السابقة من مشكلات فيما تقوم به نقابة مهندسين القاهرة من مساعي لتطوير النوادي التابعه للنقابة مهندسين أود أن أعلن عليكم أنه جاري التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في إدارة الأشغال العسكرية للقيام بأعمال تطوير نادي المهندسين بأبو الفدا وأعمال المرحلة الثالثة من أعمال نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة وذلك حتي يخرج النادي بالشكل الذي يليق بالمهندسين وأسرهم.



وتابع:"سيكون اجتماع جمعيتكم العمومية بمثابة البداية على الطريق من أجل ايجاد حلول لكل الصعاب التى نمر بها وسرعه تطبيقها ونحن قادرون على ذلك وماضون فى تحقيق أهدافنا، وسوف يكون العام الجديد اختبارا كبيراً وتحدي للنقابة ولاجتياز هذا الاختبار لابد من التعاون ما بين الأطراف المختلفة، لتحقيق اأهدافنا والأهداف التي أنشات عليها النقابة.