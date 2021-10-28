مجلس جامعة الأقصر يوافق على عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن

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وافق مجلس جامعة الأقصر على عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن تحت عنوان " اللغة والعلوم الإنسانية في عصر التحول الرقمي – آفاق جديدة نحو المستقبل " وذلك خلال الفترة من 20-22 مارس 2022م.

كما وافق المجلس على مشاركة كلية السياحة والفنادق بالمؤتمر الذي سوف ينظمه المعهد الوطني لإدارة السياحة والضيافة بحيدر آباد – الهند، وذلك خلال شهر فبراير 2022م، بمقر المعهد بمدينة حيدر آباد تحت عنوان " السياحة والضيافة وأهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش المجلس اقتراح مشاركة جامعة الأقصر في إقامة أول مؤتمر عن السياحة الجيولوجية في مصر والمُزمع إقامته بمحافظة الأقصر خلال شهر فبراير 2022م.

ووافق مجلس الجامعة على ترشيح الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية في مجال الأداب للعام 2022م، وترشيح الدكتور عبدالسلام عيد- أستاذ التصوير المتفرغ – جامعة الأسكندرية، لجائزة النيل في مجال الفنون للعام 2022م.