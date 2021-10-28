بلينكن يبحث مع نظيرته السودانية خطوات واشنطن لعودة الانتقال الديمقراطي

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، الخطوات التي يمكن لواشنطن أن تتخذها لدهم عودة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

كما أعرب بلينكن خلال الاتصال الهاتفي، اليوم الخميس، عن إدانته لاستيلاء الجيش السوداني على السلطة واعتقال القادة المدنيين في البلاد.

وفي وقت سابق قررت واشنطن تعليق مساعدتها إلى السودان، وذلك بعد استيلاء الجيش على السلطة الاينين الماضي.

كذلك دانت الدول الأوروبية ما وقع في السودان ودعت إلى المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي، والإفراج الفوري على القيادات المدنية التي تم اعتقالها.

من جانبه علق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به.