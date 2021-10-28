الحكومة الإيطالية تعرقل شراء الصين شركة لإنتاج البذور

عرقلت الحكومة الإيطالية استحواذ شركة "سينجنتا ايه جي" المملوكة للصين على شركة "فيريسيم" لإنتاج البذور، في ظل تحرك حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى تعزيز حماية القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

ولجأت الحكومة الإيطالية إلى قانون "السلطة الذهبية" لوقف صفقة شراء "فيريسيم"، المتخصصة في إنتاج بذور الخضراوات، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي ظل حكومة دراجي، كثفت إيطاليا سيطرتها على الشركات الاستراتيجية واستخدمت سلطاتها لعرقلة، أو لإدارة، الملكية الأجنبية في شركات رئيسية، وخاصة ما يتعلق بالمشترين الصينيين على نحو خاص.