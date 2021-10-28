فرنسا وأستراليا تجريان محادثات للمرة الأولى منذ أزمة الغواصات

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت منتصف سبتمبر إثر الإعلان عن شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا نسفت صفقة غواصات فرنسية مع كانبيرا، بحسب قصر الإليزيه.

ونقلًا عن موقع «يورونيوز عربية»، اليوم الخميس، أكد الإليزيه أن رئيس الدولة الفرنسية، ذكر أنه «يعود الآن إلى الحكومة الأسترالية اقتراح خطوات عملية تجسّد رغبة السلطات الأسترالية العليا بإعادة تحديد أسس العلاقات الثنائية ومواصلة عمل مشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وكانت أزمة الغواصات النووية التي طرأت على السياسة الدولية مؤخرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، قد انتهت بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن كل من البيت الأبيض وقصر الإليزيه عن توافق بين كل من بايدن وماكرون بإجراء مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي أزمة الغواصات الأسترالية.