التحفظ على 21 طن دقيق مجهول المصدر في مطحن بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على كميات كبيرة من الدقيق مجهولة المصدر، ومدون عليها علامات تجارية وهمية، بعد ضبطها داخل مطحن، قبل ترويجها في الأسواق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عنها على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.

وجاء قرار النيابة عقب الحملة التي شنها ضباط مباحث التموين، بالتنسيق مع مسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إثر ورود معلومات تفيد قيام المسئول عن مطحن قطاع خاص، كائن في منطقة برج العرب الجديدة، بحيازة كميات كبيرة من الدقيق، بدون تاريخ إنتاج، ومجهولة المصدر، ويستخدم علامات تجارية غير مسجلة، قبل ترويجها في الأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة المطحن، ألقي القبض عليىالمسئول عنه، وبتفتيشه عثر بداخله على 10 أطنان دقيق "حُر" استخراج 72٪ مدون على عبواته عنوان بخلاف الحقيقة، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، و4 أطنان خليط وزوائد، مخصصة للإنتاج الحيواني والأعلاف، بدون أي بيانات خاصة بتاريخ ومدة الصلاحية، إضافة ضبط 4 أطنان، خليط وزوائد، دخل عبوات، مدون عليها عنوان مخالف للحقيقة، وغير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، و3 أطنان دقيق "فاخر" استخراج 72٪ داخل عبوات مدون عليها عنوان مزيف.

وتم سحب عينات منها، وتحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.