قالت منار غانم، متنبئ بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 على كل الأنحاء، لافتة إلى أنه حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن درجات الحرارة تنخفض مع غياب أشعة الشمس؛ ليصبح لطيفًا خلال الساعات الأولى من الليل، ويتراوح ما بين مائل للبرودة إلى بارد خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وحذرت المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في ذلك الوقت، مناشدة إياهم اصطحاب جاكيت خفيف أثناء التواجد خارج المنزل خلال الساعات المتأخرة من الليل أو الصباح الباكر؛ لتجنب نزلات البرد.

وأشارت إلى تكون فرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، اليوم الخميس، على بعض مناطق السواحل الشمالية للبلاد كمطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد ورفح وعريش، وبعض مناطق الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة، موضحة أنها تمتد لجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وذكرت أن الأمطار تسقط على فترات متقطعة ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين، ناصحة قائدي السيارات القيادة بهدوء تام على الطرق واتباع تعليمات المرور؛ مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وانخفاض الرؤية الأفقية.