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تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية في السابعة مساء اليوم الجمعة بملعب "هزاع بن زايد " بالإمارات من أجل متابعة لقاء القمة على كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

إحماء لاعبي الأهلي والزمالك قبل المباراة

وصول حافلتي الأهلي والزمالك لملعب المباراة

ويسعى الأهلي للثأر من هزيمته أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر بنتيجة 2-1 وتحقيق أول ألقاب الموسم ، بينما يريد الزمالك تأكيد جدارته بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس وإضافة السوبر لتكون الثلاثية الأولى في تاريخ النادي بموسم واحد .

يغيب عن اللقاء محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة ، بينما يفقد الأهلي لاعب الوسط المالي أليو ديانج .

ويدير اللقاء الحكم البرتغالي فابيو فيريسيمو ويعاونه مساعد أول تياجو كوستا ومساعد ثاني بيدرو مارتينيز " وحكم رابع دراجومير دراجانوف من بلغاريا وحكم فيديو برونو استفيس من البرتغال ومساعد حكم فيديو ايفاليو ستيانوف من بلغاريا.

ويعتبر الأهلي تحقيقا للقب السوبر برصيد 11 مرة بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات.

قمة السوبر بين الأهلى والزمالك مشهد تكرر 7 مرات سابقة، وهى الأكثر تكرارًا على اللقب، حقق الأحمر اللقب فى 5 مناسبات والأبيض فى مرتين.