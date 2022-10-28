رئيس الوزراء السويدي حول إقناع تركيا بشأن الانضمام للناتو: ليست مهمة سهلة

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الجمعة، إن بلاده تواجه تحديا في إقناع تركيا بالموافقة على عضويتها في حلف شمال الأطلنطي الناتو.

وعارضت تركيا انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، حيث يطالبهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم أنقرة المشتبه بهم الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج للأنباء اليوم.

وتسعى السويد وفنلندا إلى إظهار التعاون من جانبهما أمام أردوغان في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال كريسترسون للصحفيين في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفنلندية سانا مارين في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الجمعة "لا أعتقد أن هذه مهمة سهلة، مستعد للذهاب إلى أنقرة لإجراء محادثات مع أردوغان".

جاء تصريح رئيس الوزراء السويدي دون تأكيد موعد لقائه مع الرئيس التركي.