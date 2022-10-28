لم يكتف حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، بالمساهمة في تتويج فريقه ببطولة كأس السوبر المصري مساء اليوم الجمعة، أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك بل توج بلقب أفضل لاعب في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن أفضل لاعب في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

واختارت الرابطة حمدي فتحي، وذلك بعدما ساهم في فوز فريقه أمام أسوان بهدف دون رد سجله علي معلول من علامة الجزاء.

وشارك لاعب الوسط منتخب مصر في المباراة كاملة، وتوج بجائزة رجل المباراة.

وكشفت الرابطة عن تنافس حمدي فتحي مع كل من أحمد فتوح لاعب الزمالك ومصطفى قمر مهاجم طلائع الجيش على أفضل لاعب في الجولة، وحصل لاعب وسط الأهلي نسبة 89.2% من التصويت على أفضل لاعب في الجولة، بينما حصل شيكابالا على نسبة 10.3% من المصوتين، وإيبوكا على 0.4%.

كما حصل حمدي فتحي على أعلى التقييمات بين لاعبي الأهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت مساء اليوم الجمعة أمام الزمالك.