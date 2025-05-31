غرق شوارع جراء أمطار رعدية ضربت الإسكندرية

امتلأت العديد من الشوارع في مدينة الإسكندرية بمياه الأمطار، عقب تعرض المحافظة إلى حالة من الطقس السيئ المتقلب، حيث تهطل أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المدينة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان صحفي سابق من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتؤكد صور الأقمار الصناعية الأخيرة هذه التوقعات، حيث تشير إلى استمرار هذه الظاهرة الجوية.

وبلغت درجات الحرارة المسجلة اليوم في الإسكندرية 27 درجة مئوية للعظمى و19 درجة مئوية للصغرى، مما يشير إلى طقس حار نسبيًا خلال النهار، ومعتدل على السواحل الشمالية ليلاً.

أما عن حالة البحر المتوسط، فيتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر، يوصف بخفيف إلى معتدل، فيما تهب رياح غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تقدر بـ 30 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.