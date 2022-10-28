وزير الإنتاج الحربي يبحث الرؤية الخاصة بتطوير شركتي أبو زعبل وهليوبوليس

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس السيد حسين البوص رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) ورئيس القطاع المالي بالشركة، ومدحت شكري رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة للقطاعات المعاونة، رؤية التطوير ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بتلك الشركات.

وأكد صلاح حرص وزارة الإنتاج الحربي على التطوير الدائم للمصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وضرورة توطينها في مختلف المجالات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مضيفا أن الوزارة تحرص دائما على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركات والوحدات التابعة بتنفيذها لصالح مختلف الجهات بالدولة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات.

وخلال اللقاء.. تم استعراض رؤية التطوير والأنشطة التي تقوم بها شركتا (مصنع 18 الحربي، مصنع 81 الحربي)، وكذلك معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجاري العمل عليها في الوقت الحالي.. حيث وجه الوزير "محمد صلاح" بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات التي تشارك شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها وأن يتم الالتزام بتنفيذها بأعلى جودة مطلوبة.

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة للمشاركة في مختلف المشروعات القومية بما يعود بالنفع على المواطن المصري والدولة ككل.