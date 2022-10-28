انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بالجزائر

انطلقت صباح اليوم /الجمعة/ أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، برئاسة الجزائر.

ويترأس اجتماع المجلس وزير التجارة الجزائري كمال رزيق خلفا لنظيرته التونسية وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة رئيسة الدورة السابقة، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء التجارة وممثلي الدول العربية، فيما يترأس وفد مصر في هذا الاجتماع الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة.

ويناقش المجلس إقرار مشروع جدول أعمال القمة في شقه الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتحسين حياة المواطن العربي؛ وفي مقدمتها الاستراتيجية العربية لتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى مناقشة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك العديد من الأطروحات الجديدة في إطار التكامل الاقتصادي العربي، ومنها آلية توحيد التعريفة الجمركية الموحدة، بالإضافة إلى ملف خاص بضرائب الاقتصاد الرقمي والعديد من الموضوعات الاجتماعية.

كما يناقش الاجتماع تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي والتقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة التنموية.