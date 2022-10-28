الشناوي: تعاهدنا على التتويج بالسوبر لإسعاد جماهير ‏الأهلي

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فوز الفريق على الزمالك بهدفين دون رد والتتويج بلقب السوبر المصري، هو تكليل لمجهود كبير بذله اللاعبون والجهاز الفني منذ بداية فترة الإعداد والتحضير للموسم الجديد.
وأضاف الشناوي: «تعاهدنا على الفوز بالسوبر المصري، لإسعاد الجماهير التي احتشدت اليوم في مدرجات استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية وجميع الجماهير الداعمة للفريق».
ووجه كابتن الأهلي التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق هدفه الأول مع بداية الموسم وهو الفوز بلقب السوبر.