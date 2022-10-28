الشناوي: تعاهدنا على التتويج بالسوبر لإسعاد جماهير ‏الأهلي

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فوز الفريق على الزمالك ‏بهدفين دون رد والتتويج بلقب السوبر المصري، هو تكليل لمجهود كبير بذله اللاعبون ‏والجهاز الفني منذ بداية فترة الإعداد والتحضير للموسم الجديد.‏

وأضاف الشناوي: «تعاهدنا على الفوز بالسوبر المصري، لإسعاد الجماهير التي احتشدت اليوم ‏في مدرجات استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية وجميع الجماهير الداعمة للفريق».‏

ووجه كابتن الأهلي التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الأهلي ‏حقق هدفه الأول مع بداية الموسم وهو الفوز بلقب السوبر.‏