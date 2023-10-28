جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 نشطاء من حماس بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال أكثر من عشرة نشطاء بحركة المقاومة الإسلامية حماس، في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في موقعها الإلكتروني، إن قوات إسرائيلية تقوم بعمليات اعتقال صباح اليوم في عدة مواقع في جميع أنحاء الضفة الغربية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مؤخرا عن اعتقال 1030 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية الحرب التي أعلنتها إسرائيل على حماس في 7 أكتوبر، بينهم 670 قال إنهم "ينتمون لحركة "حماس".

وجاء إعلان اسرائيل الحرب على حماس عقب عملية "طوفان الأقصى" التي اطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وشملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى قطاع غزة الذي تحكمه حماس.