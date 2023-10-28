أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 7650 شهيدا، وفي الضفة الغربية وصل العدد إلى 111 شهيدا.

وأضاف أن عدد الجرحى في غزة بلغ 19450 جريحا، وفي الضفة الغربية 1950 جريحا.

وأحصى التقرير، أكثر من 260 اعتداء على القطاع الصحي، فيما جرى توثيق 177 ألفا و781 وحدة سكنية مدمرة.

ووفق البيان، فإن نحو 70% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأشارت الوزارة إلى قطع سلطات الاحتلال الخطوط الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت في جميع أنحاء قطاع غزة.

​​​​​​​وشهدت غزة ليلة قصف هي الأعنف منذ 7 أكتوبر الجاري، تسببت بتدمير مئات المباني كليا، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.