أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة زرعيت، نافيًا وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء السبت، أن «قواته ردت على مصادر إطلاق النار من الأراضي اللبنانية».

זוהו מספר שיגורים לפני זמן קצר משטח לבנון לעבר שטח ישראל במרחב זרעית. אין נפגעים ולא נגרם נזק.



צה"ל משיב באש לעבר מקורות הירי — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

وارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله خلال الساعات الماضية، بعدما أطلق الأخير عدة صواريخ من جنوب لبنان على مواقع إسرائيلية.

وأطلقت صفارات الإنذار بمستوطنات حدودية في الجليل الأعلى، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من قبل حزب الله باتجاه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عرب العرامشة المتاخمة للحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كما تم استهداف موقع العباد في شمال الأراضي المحتلة مقابل بلدة حولا بصواريخ حزب الله، بحسب مراسل «العربية»، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة مارغليوت في الجليل الأعلى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم تفعيل حالة التأهب للجيش في شمال إسرائيل على الحدود اللبنانية بعد سقوط قذائف من قبل حزب الله في مستوطنتي مسقاف عام ومارغليوت.

وأعلن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

ونزح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة.

كذلك أوردت المنظمة في تقرير أن التصعيد عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان أدى إلى نزوح 28,965 شخصاً ضمن الجنوب، حيث المنطقة الحدودية، والعاصمة بيروت ومنطقة بعبدا القريبة.