شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، هجوما حادا على إسرائيل، قائلا إنه سيكشف للعالم حقيقتها بوصفها مجرم حرب، كما وصف الغرب الداعم لإسرائيل بأنه المتهم الرئيسي فيما وصفها "بالمجزرة" التي تجري في غزة.

وتحدث أردوغان في تجمع حاشد بمطار أتاتورك في اسطنبول، محذرا الدول الغربية من خلق أجواء "حرب صليبية جديدة" بما توفره من دعم لإسرائيل التي تشن هجمات جوية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري على إثر هجمات فصائل فلسطينية على بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن الساسة والإعلام في الغرب في حالة استنفار "لشرعنة المجازر بحق الأطفال والنساء والأبرياء" مشيرا إلى أن إسرائيل "ترتكب بشكل واضح جرائم حرب".

وتابع "يعلم الجميع أن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة سيتم التضحية به عندما يحين الوقت".

وفي وقت سابق، اليوم، قال أردوغان إن على إسرائيل وضع حد لحالة "الجنون" ووقف هجماتها على قطاع غزة.

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات نشرها في حسابه على منصة إكس: "لقد ضاعفت إسرائيل ليلة أمس من وحشية هجماتها المتواصلة التي تستهدف غزة وأهلها من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية".

واختتم: "يجب على إسرائيل أن تخرج من حالة الجنون هذه، وأن توقف هذه الهجمات على الفور".