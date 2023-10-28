الاتحاد يقلب الطاولة على المقاولون العرب في مباراة مثيرة بالدوري

قلب الاتحاد السكندري الطاولة على المقاولون العرب، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

تقدم المقاولون العرب بهدف مبكر عن طريق أحمد علاء في الدقيقة 3، وأدرك كريستوفاو مابولولو التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 8.

وعزز بواتينج تقدم الاتحاد السكندري بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من الشوط الأول، قبل أن يدرك المقاولون العرب التعادل في الدقيقة 27 بالنيران الصديقة عن طريق محمود شبانة، لاعب الاتحاد في مرماه، لتنتصف المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ونجح إسلام أبو سليمة في تسجيل هدف الفوز للاتحاد السكندري في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3-2.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 8 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند نقطتين في المركز الـ17 "قبل الأخير".