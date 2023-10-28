جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: المشاة والمدرعات ما زالت في أرض غزة ولا ضحايا بين الجنود

زعم متحدث عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، أن جنود الاحتلال يتقدمون على الأرض، في شمال غزة وأن الجيش يوسع عملياته.



وأضاف المتحدث، دانيال هاجاري، أن إسرائيل "تتقدم خلال مراحل الحرب".



وأشار هاجاري، إلى أن قوات المشاة والمركبات المدرعة الإسرائيلية، تقدمت الليلة الماضية ومازالت على الأرض في غزة، مدعومة بتعزيزات مدفعية وجوية واسعة، وأضاف أنه ليس هناك أي ضحايا بين الجنود الإسرائيليين، على حد زعمه.



وكان جنود إسرائيليون قد نفذوا سابقا غارات ليلية لفترات قصيرة في غزة.



وأوضح هاجاري، أن: "العديد من القادة البارزين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس قتلوا، من بينهم عصام أبو ركبة، رئيس المنظومة الجوية التابعة لحماس، الذي تعتقد القوات الإسرائيلية، أنه نسق استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية المعلقة في هجمات حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر".