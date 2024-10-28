الزمالك يفوز على سبورتنج في دوري الطائرة للسيدات

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 12

25 - 18

25 - 23

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون، والطيران، وهليوليدو".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق مع نظيره الزهور ، يوم الجمعة المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".