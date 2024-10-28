 الإعلاميين تقرر إيقاف ياسمين الخطيب واستدعاءها للتحقيق بشأن حلقة هدير عبد الرازق - بوابة الشروق
الإثنين 28 أكتوبر 2024 2:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الإعلاميين تقرر إيقاف ياسمين الخطيب واستدعاءها للتحقيق بشأن حلقة هدير عبد الرازق

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين
الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين
مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 12:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 1:07 ص

أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قرارا بإيقاف ياسمين الخطيب واستدعائها للتحقيق معها، بعد حلقتها مع البلوجر هدير عبد الرازق.

وجاء قرار نقيب الإعلاميين استنادا على مخالفة الإعلامية ياسمين الخطيب لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وكان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين قد رصد خروقات مهنية في برنامج «شاي بالياسمين» المذاع على قناة النهار، من تقديم ياسمين الخطيب.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى للخطيب فقد تم إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

وشدد نقيب الإعلاميين على الزملاء ضرورة الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك