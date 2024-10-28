الإعلاميين تقرر إيقاف ياسمين الخطيب واستدعاءها للتحقيق بشأن حلقة هدير عبد الرازق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قرارا بإيقاف ياسمين الخطيب واستدعائها للتحقيق معها، بعد حلقتها مع البلوجر هدير عبد الرازق.

وجاء قرار نقيب الإعلاميين استنادا على مخالفة الإعلامية ياسمين الخطيب لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وكان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين قد رصد خروقات مهنية في برنامج «شاي بالياسمين» المذاع على قناة النهار، من تقديم ياسمين الخطيب.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى للخطيب فقد تم إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

وشدد نقيب الإعلاميين على الزملاء ضرورة الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين.