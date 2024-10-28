سول وواشنطن تعقدان اجتماعا لوزراء الخارجية والدفاع وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن سول وواشنطن ستعقدان محادثات "اثنين زائد اثنين" بين وزراء الدفاع والخارجية بالبلدين هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوترات مع نشر كوريا الشمالية لقواتها في روسيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المحادثات ستجري في واشنطن يوم الخميس المقبل (بالتوقيت المحلي) بين وزير الخارجية جو تيه-يول ووزير الدفاع كيم يونج-هيون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، بحسب وكالة أنباء يونهاب الجنوبية.

ويأتي الاجتماع في وقت يعتقد فيه أن كوريا الشمالية أرسلت جنودها إلى روسيا مع طرح احتمالات الاستعانة بهم في حربها في أوكرانيا. وأكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى شرق روسيا.

وقالت الوزارة إن الوزراء سيجرون "مناقشات واسعة النطاق حول شبه الجزيرة الكورية والتحالف الثنائي وقضايا إقليمية وعالمية أخرى".

وأضافت أن البلدين سيصدران أيضًا بيانًا مشتركًا بعد المحادثات.