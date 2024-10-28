مقطع فيديو اللكمات يجمد عضوية برلمانى بريطاني في حزب العمال

قرر حزب العمال البريطاني، أمس الأحد، تعليق عضوية النائب مايك أميسبري في الحزب، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يوجه لكمات لأحد الأشخاص.

وظهر أميسبري (55 عاما) في مقطع فيديو وهو يلكم أحد الأشخاص – لم تُحدد هويته بعد، دون معرفة الأسباب، لكن بحسب الفيديو، فإن النائب البريطاني كان يقول له: "لن تهدد النائب مرة أخرى أبداً"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وبعد أن سقط الرجل على الأرض إثر لكمه، استمر النائب بضربه، وعلى إثر ذلك، قررت الشرطة استجوابه، وفقا للمتحدث باسم الحزب.

وقال المتحدث في تصريح صحفي: "نظرا لاستمرار هذه التحقيقات، فالحزب قرر تعليق عضوية أميسبري إدارياً، على ذمة التحقيق". وقبل انتشار مقاطع الفيديو، ظهر النائب البريطاني في موقف دفاعي استباقي، وقال إنه "شعر بالتهديد في الشارع بعد قضاء أمسية مع الأصدقاء".

وأشار أميسبري إلى أنه "اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة"، وأكد أنه لن يدلي بمزيد من التعليقات، لكنه سيتعاون مع أية استفسارات إذا لزم الأمر، على حد قوله.