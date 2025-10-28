وزير المالية: الإعلان عن استراتيجية الدين متوسطة الأجل نهاية ديسمبر المقبل

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن استراتيجية الدين متوسطة الأجل سيتم الإعلان عنها نهاية ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنها تستهدف إدخال تحسينات كبيرة في خدمة الدين والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وأوضح الوزير أن التعافي القوي والسريع الذي شهده الاقتصاد قد حدث بفضل القطاع الخاص والمستثمرين حيث قفز الاستثمار الخاص بنسبة 73%، مؤكدا ضرورة أن الحكومة تأخذ مسألة الحفاظ على هذه الثقة والبناء عليها وكسب المزيد منها لدى مجتمع الأعمال بجدية شديدة.

كما زادات الإيرادات الضريبية بنسبة 55% العام الماضي دون فرض أي أعباء إضافية أو زيادة في الأسعار، بل كانت انعكاساً لـحزمة التيسيرات التي أطلقتها الحكومة، بحسب كجوك.