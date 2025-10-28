محافظ أسوان: افتتاح المتحف المصري الكبير فخر لمصر والعالم وتجسيد لرؤية الجمهورية الجديدة

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الحدث التاريخي الذي ستشهده مصر مطلع الشهر المقبل، والمتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، يمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود نهضة شاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاعان الثقافي والسياحي.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح هذا الصرح الحضاري العالمي يعكس الرؤية المستنيرة للدولة المصرية في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإنساني، من خلال تنفيذ أحد أضخم المشروعات الثقافية والسياحية على مستوى العالم، والذي سيضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها الممتد عبر العصور.

وأوضح اللواء إسماعيل كمال أن الافتتاح سيشهد احتفالًا عالميًا مهيبًا يليق بمكانة مصر الدولية وما تمتلكه من تراث فريد يجعلها قبلة للثقافة والسياحة في العالم أجمع.

وفي إطار توجيهاته لمشاركة أبناء أسوان في هذا الحدث الفريد، كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتركيب شاشات عرض ضخمة في الميادين الرئيسية، وأمام المعابد والمناطق الأثرية والمزارات السياحية، إلى جانب عدد من الفنادق، لإتاحة الفرصة للمواطنين والزوار لمتابعة فعاليات هذا الحدث التاريخي، الذي يمثل فخرًا لكل المصريين ورسالة سلام وحضارة من أرض الكنانة إلى العالم بأسره.

وأضاف المحافظ أنه تم اختيار 14 موقعًا في المدن السياحية بالمحافظة تحت إشراف المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، لوضع الشاشات بها، وتشمل:

في مدينة أسوان: أمام ديوان عام المحافظة، وميدان حديقة فريال، وميدان نادي أسوان الرياضي، وأمام مبنى مديرية التنظيم والإدارة بمنطقة المحمودية، وطريق السادات بجوار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

في مدينة كوم أمبو: ميدان المعبد، وميدان الكورنيش، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحي وسط المدينة، وميدان نادي الشعب بنهاية الكوبري العلوي بحي شرق المدينة.

في مدينة إدفو: ميدان المعبد بجوار سنترال إدفو، بجوار مركز شباب المدينة بالكورنيش، ميدان النصب التذكاري بشرق الكوبري، وميدان الكوبري بجوار مبنى الأحياء بالوحدة المحلية.