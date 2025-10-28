السعودية وباكستان تطلقان إطار تعاون اقتصادي مشترك

اتفقت السعودية وباكستان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي مشترك، وذلك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بشأن مخرجات لقاء ولي العهد محمد بن سلمان في الرياض أمس الاثنين، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأفاد البيان، بأن الجانبين اتفقا على "إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، استنادا إلى المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، وتأكيدا على رغبتهما المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وأوضح أن الإطار يشمل "عددا من المشاريع النوعية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي ستسهم في دعم التعاون بين حكومتي البلدين".

وأشار إلى أن هذا الإطار من شأنه أيضا المساهمة في تعزيز "الدور المحوري للقطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات والسياحة والزراعة والأمن الغذائي".

ولفت إلى العمل على "دراسة عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة".

ويأتي هذا الإطار "امتدادا لمساعي البلدين للتأكيد على رؤيتهما المشتركة من أجل بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات"، وسط تطلعات إلى عقد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، وفق ما أورده البيان الذي لم يشر إلى حيثيات زيارة شريف للرياض.

وفي 17 سبتمبر الماضي، وقع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني، خلال لقاء بالرياض، اتفاق دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين، وفق وكالة "واس".