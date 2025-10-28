 المستشار الألماني يزور تركيا الأربعاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 5:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

المستشار الألماني يزور تركيا الأربعاء

أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 3:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 3:48 م

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الثلاثاء، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيزور تركيا غدا الأربعاء.

وقال دوران، عبر منصة "إن سوسيال" التركية: "سيجري المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيارة إلى تركيا يومي 29 و30 أكتوبر 2025، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأوضح أنه خلال المحادثات ستتم مناقشة العلاقات التركية الألمانية من كل الجوانب، وتقييم الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار دوران، إلى أنه من بين القضايا المقرر تقييمها عملية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والتحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

والجمعة، أعلنت الحكومة الألمانية أن ميرتس سيتوجه إلى تركيا مساء الأربعاء المقبل، لعقد لقاء مع الرئيس أردوغان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك