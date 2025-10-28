المستشار الألماني يزور تركيا الأربعاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الثلاثاء، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيزور تركيا غدا الأربعاء.

وقال دوران، عبر منصة "إن سوسيال" التركية: "سيجري المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيارة إلى تركيا يومي 29 و30 أكتوبر 2025، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأوضح أنه خلال المحادثات ستتم مناقشة العلاقات التركية الألمانية من كل الجوانب، وتقييم الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار دوران، إلى أنه من بين القضايا المقرر تقييمها عملية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والتحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

والجمعة، أعلنت الحكومة الألمانية أن ميرتس سيتوجه إلى تركيا مساء الأربعاء المقبل، لعقد لقاء مع الرئيس أردوغان.