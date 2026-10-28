تمر ذكرى وفاة الدكتور طه حسين، اليوم 28 أكتوبر، حيث رحل عميد الأدب العربي في عام 1973 عن عمر ناهز 83 عاما، بعدما أثرى المكتبة العربية بعشرات الأعمال بين الفكر والأدب والفلسفة، طرح من خلالها أفكارا كانت مثالا للتجديد في مطلع القرن العشرين.

كان طه حسين أول طالب مصري يحصل على درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية، ونستعرض أجواء هذه التجربة ومعايشة لها، كما وردت في الوثائق التاريخية التي نقلها الكاتب سامي الكيالي في كتابه «مع طه حسين».

• بين الجامعة والأزهر



وبحسب الكتاب، كان لتجربة الدراسة في الجامعة المصرية، بعد سنوات قضاها طه حسين في الأزهر، تأثير كبير عليه، إذ شعر التلميذ بنشوة جديدة وهو يتلقى دروسه على أيدي أساتذة غربيين ومستشرقين اعتمدوا في تلقين تلامذتهم مناهج البحث الجديد، وهي مناهج تختلف كل الاختلاف عن مناهج الأزهر.

وقد حببت إليه الدروس الجامعية الاستزادة، وظل في الجامعة يروي ظمأه العلمي، ويجوز الفحص ويتفوق سنة بعد سنة، حتى عام 1914، حيث تقدم برسالته الجامعية لنيل شهادة الدكتوراه، وهي أول شهادة تُمنح لطالب مصري يتقدم لنيلها.

•من هو هذا الطالب؟



شيخ أزهري ضرير يكتب رسالته عن شاعر فيلسوف ضرير، «عن صنوه في الذكاء والمعرفة، عن أبي العلاء!»، لقد اهتمت الأوساط العلمية والأدبية بهذا الحادث أكبر اهتمام.

•محضر الحصول على أول دكتوراه



‫‏وقد يكون من الأمانة العلمية، ووفاء لتاريخ هذا الرجل، أن نثبت فيما يلي نص المحضر الذي وضعته اللجنة الفاحصة:‏

«في يوم الثلاثاء الخامس من مايو سنة 1914، في الساعة الخامسة مساء، اجتمعت بدار الجامعة لجنة امتحان العالمية، المؤلفة من الأستاذ محمد الخضري رئيسًا، والأستاذين محمد المهدي، ومحمود فهمي، المدرسين بالجامعة. والأستاذين إسماعيل رأفت بك وعلام سلامة المندوبين من نظارة المعارف أعضاء لامتحان الشيخ طه حسين، الطالب بالجامعة المصرية، وكان اجتماعها بهيئة علنية.

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و‏ناقشت الطالب في الرسالة التي قدمها في تاريخ أبي العلاء المعري، ثم في العلمين اللذين اختارهما، وهما "الجغرافية عند العرب" و"الروح الدينية للخوارج" واستمرت المناقشة ساعتين وسبع دقائق. وبعد نهاية الاختبار اجتمعت للمداولة فيما يستحقه الطالب من الدرجات، فقررت أنه يستحق:‏

(أ) درجته جيد جدًا في الرسالة.‏

‫ ‏(ب) درجته فائق في "الجغرافية عند العرب".‏

‫ ‏(جـ) درجته فائق في "الروح الديني للخوارج".‏

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‏وفي منتصف الساعة الثامنة أعلنت هذه النتيجة للجمهور الذي احتشد في قاعة الامتحان..‏

وأردف، «فارتاح مجلس الجامعة لهذه النتيجة، وقرر تبليغها لسمو الجناب العالي الخديو. والتماس تقديم الشيخ طه حسين لأعتابه الكريمة بإشارة برقية هذا نصها:‏ ‏"حضرة ياور جناب خديوي المنتزه:‏ "‏الجامعة المصرية المشمولة برعاية الحضرة الفخيمة الخديوية عقدت البارحة لأول مرة امتحانًا علنيًا، تقدم إليه الطالب الشيخ طه حسين الكفيف البصر لنوال الدكتوراه في الآداب. وقد فاز في هذا الامتحان فوزًا باهرًا، ونال فيه أعلى الدرجات، وهذه أول ثمرة من غرس ولي النعم، فمجلس إدارة الجامعة يلتمس من مكارم الجناب العالي الخديوي، إن سمح وقته الثمين، الإذن السامي بحظوة الطالب المذكور بالمثول بين يدي سموه.

وكيل الجامعة: شفيق‏».