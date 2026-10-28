لاعب آرسنال:  لا ينبغي لنا أن نشفق على أنفسنا بعد الخسارة أمام فليتوود

أكد قائد أرسنال الإنجليزي لاعب الوسط الدولي النرويجي مارتن أوديجارد أنه "لا ينبغي لنا أن نشفق على أنفسنا"، مشددا على ضرورة المضي قدما بسرعة عقب الهزيمة المفاجئة لبطل إنجلترا خارج ملعبه أمام فليتوود تاون، أحد أندية الدرجة الرابعة، في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وودّع أرسنال المنافسات بعد خسارته بركلات الترجيح 3-5 في مفاجأة مدوية، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي على ملعب "هايبري" الخاص بفليتوود، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخلال ركلات الترجيح، نجح جاي لينش حارس مرمى فليتوود، في التصدي لركلة البرازيلي برونو جيمارايس، قبل أن يسجل المدافع الشاب كونور هوغي الركلة الحاسمة التي منحت الفوز لأصحاب الأرض.

وتقدم فليتوود في الشوط الأول بهدف سجله آرون لوبالو-بي، قبل أن يدرك السويدي فيكتور يوكيريس التعادل لأرسنال في الشوط الثاني.

وأجرى الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية، لكن بعد أداء متواضع في الشوط الأول، دفع بلاعب الوسط أوديجارد في الشوط الثاني.

ورغم تحسن أداء الفريق الضيف الذي كان قد وصل إلى نهائي المسابقة في الموسم الماضي، إلّا أنه أهدر عدة فرص، قبل أن يتلقى النجم الصاعد ماكس داومان بطاقة حمراء قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.

وقال أوديجارد بعد المباراة التي أثبت فيها فليتوود أن الفارق الكبير في التصنيف (84 مركزا) بين الناديين في هرم كرة القدم الإنجليزية لم يكن عائقا أمامهم "من المحبط للغاية أن نخرج من المسابقة".

وأضاف "من الواضح أن المستوى الذي قدمناه لم يكن بالمستوى المطلوب. نحتاج إلى تقديم أداء أفضل بكثير مما ظهرنا به".

وتابع "إنه أمر محبط، لكن نهنئ فليتوود على فوزهم. نحن نتطلع الآن للمباراة القادمة ونسعى للعودة بقوة".

وأردف قائلا: "لقد قدموا أداء جيدا ويستحقون الإشادة، لكن... كان يجب أن نكون أفضل. أعتقد أننا تحسنا خلال المباراة، لكننا بحاجة إلى الارتقاء بمستوانا أكثر، لذا فالأمر مؤسف".

ولا يملك أرسنال سوى أيام قليلة لتجاوز آثار هذه الهزيمة قبل خوض مواجهة صعبة أمام ليفربول الأحد في الدوري، علما أن "المدفعجية" كانوا قد تساووا في عدد النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر مع نهاية المرحلة الماضية (21 لكل منهما).

وختم أوديجارد حديثه، قائلا "لا يمكننا أن نشفق على أنفسنا. علينا المضي قدما، فلدينا مباراة كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وكل ما يمكننا فعله الآن هو العودة بقوة في تلك المواجهة".

وأفادت تقارير إعلامية محلية الأربعاء، أن أرسنال يعتزم تقديم استئناف إلى الاتحاد الإنجليزي ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها داومان، معربا عن أمله في صدور قرار بهذا الشأن قبل التوجه إلى ملعب "أنفيلد".

وكان ابن الـ16 ريبعا، تعرض للطرد بعدما ركل هاريسون نيل عقب تدخل قوي من لاعب وسط فليتوود، وهو ما أثار استياء المدرب أرتيتا الذي وجه كلمات حادة لداومان أثناء خروجه من أرض الملعب.

وعند سؤاله عما قاله لداومان، أجاب أرتيتا "إنه أمر ناقشناه بالفعل قبل المباراة".