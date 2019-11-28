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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أن عدد زوار "موسم الرياض" الترفيهي الذي انطلقت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، بلغ حوالي 5ر8 مليون زائر.

وقال آل الشيخ، في تغريدة موقع "تويتر" صباح اليوم الخميس: "الحمدالله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض.. شرفتونا".

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في السعودية ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

ويتضمن موسم الرياض عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.