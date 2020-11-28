مسؤول في البنتاجون: تحريك حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» إلى منطقة الخليج

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قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسئول في البنتاجون، مساء يوم الجمعة، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وأفادت الشبكة بأن نقل حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى، يتم بهدف توفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.

وأشار المسئول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وأكد المسئول أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.

وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسئول.