قال المعلق الرياضي مدحت شلبي، إن هدف شيكابالا في مرمى الأهلي عالمي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي أبطال أفريقيا الذي أقيم مساء الجمعة، معلقًا: «ولو رأيناه من ميسي وكريستيانو كنا تحدثنا عنه كثيرًا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت: «لا الشناوي ولا 10 منه كانوا يستطيعون صد هدف شيكابالا لأنه هدف مبدع».

وأشار المعلق الرياضي مدحت شلبي، إلى أن هدف شيكابالا، لا يتكرر في الملاعب المصرية، مضيفًا: «لا نراه إلا كل وقت طويل، وشيكابالا في الناحية اليمين خطير».

ولفت إلى أن «مباراة الأهلي والزمالك أمس كانت جميلة تليق بنهائي مصر العظيمة»، متابعًا أن «النادي الأهلي يحتاج إلى رأس حربة، وأضاع هدفين أمام الزمالك أمس».

وأضاف، أنه كان يعتقد أن هذه المباراة لنادي الزمالك، معقبًا: «هذه المباريات تكسب ولا تلعب حيث أن الزمالك لعب مباراة ممتازة ولكن لم يتمكن من ترجمتها للفوز».

وأردف المعلق الرياضي مدحت شلبي، أن محمود حمدي الونش أفضل قلب دفاع في مصر، مؤكدا أن موسيماني مدرب الأهلي يمتلك خبرات كبيرة واستطاع بالأمس تحجيم سيطرة الزمالك بشكل مقبول.