رئيس أرمينيا يبحث أزمة ناجورنو كارا باخ في روسيا

أعلنت الرئاسة الأرمينية، اليوم السبت، أن الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان توجه إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة خاصة يعتزم خلالها لقاء أفراد الجالية الأرمنية هناك لمناقشة الوضع في بلاده في ظل أزمة إقليم ناجورنو كارا باخ.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس الأرميني، في بيان له أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن: "الرئيس الأرميني سيجري مناقشات مع ممثلي الجالية الأرمينية، كما سيعقد اجتماعات مع أعضاء الجالية الأرمينية في روسيا بشأن ما توصلت إليه الأزمة الراهنة في كارا باخ".

واندلعت الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في منطقة ناجورنو كارا باخ المتنازع عليها بين البلدين.. وشهدت المنطقة أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين.