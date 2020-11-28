وزير الخارجية السوري يدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري

التقى الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري، ظهر اليوم السبت، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا، السفير جواد ترك آبادي، وبحثا آفاق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السورية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، عبر الوزير بدايةً عن إدانة الجمهورية العربية السورية لعملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الإرهابية قرب العاصمة طهران، وعبر عن شعوره بالسخط بعد هذا الحادث الإجرامي، وأكد وقوف سوريا إلى جانب إيران شعباً وحكومةً، في مواجهة المحاولات اليائسة للنيل من تقدمها ومقدراتها العلمية والوطنية.

وقال المقداد إن مثل هذه الجرائم تؤثر على العالم أجمع؛ لأنها ليست مجرد عملية اغتيال وإنما عمل إرهابي يجب على المجتمع الدولي إدانته، وعلى الأمم المتحدة الاضطلاع بمسئولياتها في محاربة الإرهاب والالتزام بقواعد القانون الدولي، وإلا لن نحصد إلا مزيداً من التوتر في المنطقة.

وأبدى ثقته في قدرة إيران على مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يقف وراءها الكيان الصهيوني، ومن يدعمه في ممارسة القرصنة الدولية.

من جانبه، أوضح السفير الإيراني تقديره لإدانة سوريا لهذا الاغتيال الإجرامي، وتقدير حكومته لتضامن سوريا معها في هذه الأوقات الصعبة، مضيفًا أن الجمهورية الإيرانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم الشنيعة.

وشدد آبادي على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمرة في تعميق العلاقات والتعاون الاستراتيجي مع الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، وبالشكل الذي يعزز قدرات شعبي البلدين على مواجهة التحديات المشتركة التي تواجههما من خلال تبادل الخبرات والإمكانيات، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف التطورات والأحداث.