يبدأ مساء اليوم السبت، وفد إعلامي صربي موسع، مكون من ممثلين عن الصحافة المذاعة والمطبوعة والإلكترونية زيارته إلى مدينة الغردقة في جولة تعريفية للمعالم السياحية والأثرية المصرية.

وتستمر الزيارة خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر القادم، وهي الزيارة الثالثة خلال ثلاث سنوات التي تنسقها سفارة مصر في بلجراد، بدعم وتنظيم من وزارة السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة المصرية)، ومحافظة البحر الأحمر، ومساهمة من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق والمنشآت السياحية، وخطوط "إير كايرو"، الأقدم في تسيير رحلات مباشرة بين الغردقة وبلجراد.

وسيتمكن الوفد الإعلامي الصربي من زيارة العديد من المعالم السياحية في الغردقة والأقصر، مثل معبد الكرنك ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت.

كما ستتاح لهم زيارات أهرامات الجيزة والقاهرة القديمة، وحضور الاجتماعات الرسمية مع ممثلين من وزارة السياحة والآثار محافظة البحر الأحمر بالدولة.

وقال سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي، إن الزيارة تتم تحت شعار "في مناخ الهواء الطلق في مصر: جميع المزارات السياحية متاحة طوال العام" كونها الرسالة المستجدة المراد توجيهها إلى السياح الصرب، باعتبار أن مصر وجهة سياحية متاحة طوال العام، خاصة في أعياد الميلاد ورأس السنة المقبلة".

وأضاف "الجويلي"، أن ما يميز مصر كوجهة سياحية هو أنها مناسبة للزيارة على مدار العام، لجميع أنواع السياحة، سواء المنتجعات والثقافة والمؤتمرات، وذلك في أقل من ثلاث ساعات من الطيران المباشر من بلجراد.

يذكر أن هذه الزيارة التعريفية الإعلامية الثالثة من 2018، تأتي أيضاً متابعة لمشاركة مصر المثمرة كدولة شريكة في معرض بلجراد الدولي للسياحة الأخير الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020.