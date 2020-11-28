يبدأ مساء اليوم السبت، وفد إعلامي صربي موسع، مكون من ممثلين عن الصحافة المذاعة والمطبوعة والإلكترونية زيارته إلى مدينة الغردقة في جولة تعريفية للمعالم السياحية والأثرية المصرية.
وتستمر الزيارة خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر القادم، وهي الزيارة الثالثة خلال ثلاث سنوات التي تنسقها سفارة مصر في بلجراد، بدعم وتنظيم من وزارة السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة المصرية)، ومحافظة البحر الأحمر، ومساهمة من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق والمنشآت السياحية، وخطوط "إير كايرو"، الأقدم في تسيير رحلات مباشرة بين الغردقة وبلجراد.
وسيتمكن الوفد الإعلامي الصربي من زيارة العديد من المعالم السياحية في الغردقة والأقصر، مثل معبد الكرنك ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت.
كما ستتاح لهم زيارات أهرامات الجيزة والقاهرة القديمة، وحضور الاجتماعات الرسمية مع ممثلين من وزارة السياحة والآثار محافظة البحر الأحمر بالدولة.
وقال سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي، إن الزيارة تتم تحت شعار "في مناخ الهواء الطلق في مصر: جميع المزارات السياحية متاحة طوال العام" كونها الرسالة المستجدة المراد توجيهها إلى السياح الصرب، باعتبار أن مصر وجهة سياحية متاحة طوال العام، خاصة في أعياد الميلاد ورأس السنة المقبلة".
وأضاف "الجويلي"، أن ما يميز مصر كوجهة سياحية هو أنها مناسبة للزيارة على مدار العام، لجميع أنواع السياحة، سواء المنتجعات والثقافة والمؤتمرات، وذلك في أقل من ثلاث ساعات من الطيران المباشر من بلجراد.
يذكر أن هذه الزيارة التعريفية الإعلامية الثالثة من 2018، تأتي أيضاً متابعة لمشاركة مصر المثمرة كدولة شريكة في معرض بلجراد الدولي للسياحة الأخير الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020.