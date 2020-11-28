نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة على حساب الزمالك، ليتفوق النادي الأهلي على ريال مدريد الإسباني في عدد مرات الظهور بمونديال الأندية، بعدما بات الأهلي ثاني أكثر أندية العالم مشاركة برصيد 6 مشاركات، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 5 مشاركات في المركز الثالث خلف الأهلي وأوكلاند ستي النيوزيلاندي، الذي يحتل الصدارة في مونديال الأندية برصيد 9 مشاركات.

وعزز النادي الأهلي رقمه القياسي كأكثر أندية إفريقيا حضورًا في بطولة كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كونه أول فريق إفريقي يصعد إلى منصة التتويج العالمية، عندما حصد الميدالية البرونزية في ثاني مشاركاته بالمونديال في نسخة 2006.

ويعود الظهور الأول للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية إلى نسخة 2005، وعاد ليسجل الأهلي حضوره في البطولة نسخ 2006 و2008 و2012 و2013.

وكان الأهلي قد تمكن من حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء أمس الجمعة على حساب الزمالك، بعد تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الذي منح الأهلي اللقب القاري الـ21 في تاريخه في المركز الثاني لأكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات القارية في العالم، مواصلًا مطاردته لريال مدريد الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في العالم برصيد 24 لقبًا.