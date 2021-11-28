يعرض اليوم، الفيلم الروائي "ذاكرة" لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، ضمن قسم العروض الخاصة، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ذاكرة" من إخراج أبيتشاتبونج ويرازيثاكول، ومن إنتاج عدة دول هي كولومبيا، تايلاند، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، ألمانيا، ولغته الأصلية هي الإسبانية والإنجليزية.

تدور أحداث الفيلم، عن جيسكا التي لم تعد قادرة على النوم بعد أن أذهلها دوي قوي عند الفجر، فجيسيكا السكوتلاندية المسافرة إلى كولومبيا، تبدأ في رحلة بحث عن كنة هذا الصوت الغريب.

الفيلم حاصل على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان، حيث إنه أحد أكثر الأفلام شاعرية وهدوءًا لهذا العام، فكرة شديدة التميز، وتعتمد على استخدام جماليات السينما إلى حدها الأقصى.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 136 دقيقة، في الساعة الـ9 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون العرض الثاني للفيلم غدا الاثنين الساعة 3:30 مساء في قاعة إيوارت.

يذكر أن العرض الأول لنفس الفيلم، كان من المقرر أن ينطلق بالأمس السبت، إلا أنه واجه مشاكل تقنية أدت إلى إلغاء العرض.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.