محكمة استئناف طرابلس تحكم بإلغاء ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية الليبية

قبلت محكمة استئناف طرابلس طعنين ضد ترشح رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالحميد الدبيبة، للانتخابات الرئاسية الليبية، وحكمت المحكمة بإلغاء قرار ترشيحه للانتخابات، وذلك وفقًا لما أفادته صحيفة المرصد الليبية، في خبر عاجل لها مساء الأحد.

وفي 21 نوفمبر، قدّم الدبيبة أوراقه مرشحاً نفسه رسمياً للانتخابات الرئاسية الليبية، بعد تلميحه باللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تقصيه عن الترشح.

ووصف الدبيبة لحظة الترشح بأنها «تاريخية فارقة في عمر ليبيا»، قائلاً: «أستشعر حجم المسؤولية الكبرى لاستمرار البناء، وأقدم ملف ترشحي في الانتخابات الرئاسية القادمة».

كذلك دعا الشعب الليبي ألا يفقد الأمل في ظل الظروف الملتبسة والصعبة التي صاحبت مشوار الانتخابات، مؤكداً أن ليبيا لن تكون إلا موحدة آمنة ذات سيادة.