 اليوم.. حلقة نقاشية لإياد نصار وبيتر ميمي وهاني سرحان بمهرجان القاهرة السينمائي - بوابة الشروق
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اليوم.. حلقة نقاشية لإياد نصار وبيتر ميمي وهاني سرحان بمهرجان القاهرة السينمائي

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 5:23 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 5:23 ص

يعقد غدا، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية".

يتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما سيتولى الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

ومن المقرر أن تعقد الحلقة النقاشية بدار الأوبرا المصرية، من الساعة ١٥:٠٠ وحتى ١٧:٠٠ مساء، وستكون متاحة للجمهور العام.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

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