وزير الري يؤكد ضرورة الالتزام التام بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذي يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة، بالإضافة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، مع التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر؛ الأمر الذي يؤدي لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الأحد؛ لبحث موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بالمحافظة.

وأشار عبدالعاطي، إلى أنه سبق توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم لـ19 بئرا، يتم مراقبتها وتشغيلها بشكل آلي عن بعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وقال وزير الموارد المائية والري، إن هذه الآلية تضمن سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذي القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل لها.

وأوضح عبدالعاطي، أنه تم استخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع بالوادي الجديد، وربطها بمنظومة التحكم والتي تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فوري عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الري؛ الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة عملية الري وترشيد استخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل في المنظومة المائية من خلال ربط عملية الري بالأراضي الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.